Legislative Committee Assignments for 2019

House and Senate Leadership have set the committees for next week’s legislative sessions, and the South Dakota Legislative Research council has managed to display it in the most user unfriendly manner they could for those who wish to view all the data in one glance.

So, for those of us who want to view the assignments in their entirety, I’ve compiled it below:

SENATE:

Senate Agriculture and Natural Resources:

Chairs: Cammack, Gary

Vice-Chair: Youngberg, Jordan

Senators: Blare, Rocky (R); Cammack, Gary (R); Ewing, Bob (R); Foster, Red Dawn (D); Heinert, Troy (D); Klumb, Joshua (R); Otten, Ernie (R); Soholt, Deb (R); Youngberg, Jordan (R)

Senate Commerce and Energy:

Chairs: Stalzer, Jim

Vice-Chair: Schoenbeck, Lee

Senators: Curd, R. Blake (R); Kennedy, Craig (D); Monroe, Jeff (R); Nelson, Stace (R); Novstrup, Al (R); Schoenbeck, Lee (R); Stalzer, Jim (R)

Senate Committee on Appropriations:

Chairs: Wiik, John

Vice-Chair: Cronin, Justin

Senators: Cronin, Justin (R); Greenfield, Brock (R); Kolbeck, Jack (R); Maher, Ryan (R); Nesiba, Reynold (D); Partridge, Jeff (R); Sutton, Margaret (R); White, Jim (R); Wiik, John (R)

Senate Education:

Chairs: Solano, Alan

Vice-Chair: Curd, R. Blake

Senators: Bolin, Jim (R); Curd, R. Blake (R); Heinert, Troy (D); Jensen, Phil (R); Smith, V. J. (R); Solano, Alan (R); Steinhauer, Wayne (R)

Senate Government Operations and Audit:

Chairs: Maher, Ryan

Vice-Chair: Cronin, Justin

Senators: Cronin, Justin (R); Maher, Ryan (R); Rusch, Arthur (R); Wiik, John (R); Wismer, Susan (D)

Senate Health and Human Services:

Chairs: Soholt, Deb

Vice-Chair: Steinhauer, Wayne

Senators: DiSanto, Lynne (R); Foster, Red Dawn (D); Jensen, Phil (R); Rusch, Arthur (R); Soholt, Deb (R); Solano, Alan (R); Steinhauer, Wayne (R)

Senate Judiciary:

Chairs: Russell, Lance

Vice-Chair: Rusch, Arthur

Senators: DiSanto, Lynne (R); Kennedy, Craig (D); Nelson, Stace (R); Rusch, Arthur (R); Russell, Lance (R); Schoenbeck, Lee (R); Stalzer, Jim (R)

Senate Legislative Procedure:

Chairs: Greenfield, Brock

Vice-Chair: Kolbeck, Jack

Senators: Bolin, Jim (R); Greenfield, Brock (R); Kolbeck, Jack (R); Langer, Kris (R); Nesiba, Reynold (D); Novstrup, Al (R); Schoenbeck, Lee (R)

Senate Local Government:

Chairs: Jensen, Phil

Vice-Chair: DiSanto, Lynne

Senators: Cammack, Gary (R); DiSanto, Lynne (R); Ewing, Bob (R); Jensen, Phil (R); Novstrup, Al (R); Steinhauer, Wayne (R); Wismer, Susan (D)

Senate Retirement Laws:

Chairs: White, Jim

Vice-Chair: Bolin, Jim

Senators: Bolin, Jim (R); Nesiba, Reynold (D); Smith, V. J. (R); White, Jim (R); Wismer, Susan (D)

Senate State Affairs:

Chairs: Ewing, Bob

Vice-Chair: Klumb, Joshua

Senators: Bolin, Jim (R); Ewing, Bob (R); Greenfield, Brock (R); Heinert, Troy (D); Kennedy, Craig (D); Klumb, Joshua (R); Langer, Kris (R); Novstrup, Al (R); Youngberg, Jordan (R)

Senate Taxation:

Chairs: Monroe, Jeff

Vice-Chair: Smith, V. J.

Senators: Cammack, Gary (R); Monroe, Jeff (R); Otten, Ernie (R); Russell, Lance (R); Smith, V. J. (R); Stalzer, Jim (R); Wismer, Susan (D)

Senate Transportation:

Chairs: Otten, Ernie

Vice-Chair: Blare, Rocky

Senators: Blare, Rocky (R); Foster, Red Dawn (D); Monroe, Jeff (R); Otten, Ernie (R); Russell, Lance (R); Soholt, Deb (R); Solano, Alan (R)

HOUSE:

House Ag & Natural Resources:

Chairs: Brunner, Thomas

Vice-Chair: Lake, John

Representatives:

Brunner, Thomas (R); Chase, Roger (R); Finck, Caleb (R); Glanzer, Bob (R); Lake, John (R); Lesmeister, Oren (D); Livermont, Steve (R); Marty, Sam (R); Mulally, Tina (R); Otten, Herman (R); Peterson, Kent (R); Pourier, Peri (D); Randolph, Tony (R)

House Commerce and Energy:

Chairs: Rounds, Tim

Vice-Chair: Gosch, Spencer

Representatives:

Beal, Arch (R); Gosch, Spencer (R); Johnson, Chris (R); Lake, John (R); McCleerey, Steven (D); Miskimins, Paul (R); Perry, Carl (R); Rounds, Tim (R); Sullivan, Kelly (D); Weis, Kaleb (R); Willadsen, Mark (R); Zikmund, Larry (R); Vacant

House Appropriations:

Chairs: Karr, Chris

Vice-Chair: Hunhoff, Jean

Representatives:

Bartels, Hugh (R); Gross, Randy (R); Howard, Taffy (R); Hunhoff, Jean (R); Karr, Chris (R); Koth, Lance (R); Peterson, Sue (R); Post, Doug (R); Saba, Michael (D)

House Education:

Chairs: Greenfield, Lana

Vice-Chair: Glanzer, Bob

Representatives:

Brunner, Thomas (R); Deutsch, Fred (R); Glanzer, Bob (R); Greenfield, Lana (R); Healy, Erin (D); Johns, Timothy (R); Latterell, Isaac (R); Marty, Sam (R); Olson, Jess (R); Randolph, Tony (R); Rasmussen, Nancy (R); Reimer, Rebecca (R); Ring, Ray (D); Steele, Manny (R); Wiese, Marli (R)

House Government Operations & Audit:

Chairs: Peterson, Sue

Vice-Chair: Haugaard, Steven

Representatives:

Bordeaux, Shawn (D); Haugaard, Steven (R); Karr, Chris (R); Latterell, Isaac (R); Peterson, Sue (R)

House Health and Human Services:

Chairs: Jensen, Kevin

Vice-Chair: Wiese, Marli

Representatives:

Borglum, Scyller (R); Deutsch, Fred (R); Frye-Mueller, Julie (R); Healy, Erin (D); Jensen, Kevin (R); Miskimins, Paul (R); Perry, Carl (R); Rounds, Tim (R); Smith, Jamie (D); St. John, Tamara (R); Wiese, Marli (R); Vacant; Vacant

House Judiciary:

Chairs: Hansen, Jon

Vice-Chair: Johns, Timothy

Representatives:

Barthel, Doug (R); Borglum, Scyller (R); Cwach, Ryan (D); Diedrich, Michael (R); Hansen, Jon (R); Johns, Timothy (R); Latterell, Isaac (R); Pischke, Tom (R); Pourier, Peri (D); Rasmussen, Nancy (R); St. John, Tamara (R); Vacant; Vacant

House Legislative Procedure:

Chairs: Haugaard, Steven

Vice-Chair: Gosch, Spencer

Representatives:

Beal, Arch (R); Diedrich, Michael (R); Gosch, Spencer (R); Hansen, Jon (R); Haugaard, Steven (R); Qualm, Lee (R); Smith, Jamie (D)

House Local Government:

Chairs: Otten, Herman

Vice-Chair: York, Nancy

Representatives:

Barthel, Doug (R); Chaffee, Kirk (R); Cwach, Ryan (D); Frye-Mueller, Julie (R); Greenfield, Lana (R); Mulally, Tina (R); Otten, Herman (R); Reed, Tim (R); Reimer, Rebecca (R); Schoenfish, Kyle (R); Sullivan, Kelly (D); York, Nancy (R); Vacant

House Retirement Laws:

Chairs: Zikmund, Larry

Vice-Chair: Rounds, Tim

Representatives:

Duba, Linda (D); McCleerey, Steven (D); Perry, Carl (R); Rounds, Tim (R); Zikmund, Larry (R)

House State Affairs:

Chairs: Qualm, Lee

Vice-Chair: Beal, Arch

Representatives:

Anderson, David (R); Beal, Arch (R); Dennert, Drew (R); Diedrich, Michael (R); Goodwin, Tim (R); Gosch, Spencer (R); Hansen, Jon (R); Haugaard, Steven (R); Jensen, Kevin (R); McCleerey, Steven (D); Peterson, Kent (R); Qualm, Lee (R); Smith, Jamie (D)

House Taxation:

Chairs: Willadsen, Mark

Vice-Chair: Dennert, Drew

Representatives:

Chaffee, Kirk (R); Dennert, Drew (R); Duba, Linda (D); Duvall, Mary (R); Johnson, Chris (R); Johnson, David (R); Mills, John (R); Olson, Jess (R); Pischke, Tom (R); Reed, Tim (R); Ring, Ray (D); Schoenfish, Kyle (R); Willadsen, Mark (R); Vacant; Vacant

House Transportation:

Chairs: Mills, John

Vice-Chair: Anderson, David

Representatives:

Anderson, David (R); Bordeaux, Shawn (D); Chase, Roger (R); Duvall, Mary (R); Finck, Caleb (R); Goodwin, Tim (R); Johnson, David (R); Lesmeister, Oren (D); Livermont, Steve (R); Mills, John (R); Steele, Manny (R); Weis, Kaleb (R); Zikmund, Larry (R)

Anticipate that there will be a little shifting in the house as they assign people to committees based on the vacancies that were recently filled.

